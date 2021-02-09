Ни МИДу, ни Минздраву. Госслужба миграции просит президента сохранить их статус

Коллектив Государственной службы миграции обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить статус уполномоченного органа по миграции как самостоятельной государственной структуры. Об этом сотрудники ведомства сообщили 24.kg.

Отмечается, что, начиная с 1993 года, миграционная служба претерпевает постоянную реорганизацию: передается в ведение то одного, то другого ведомства, меняется ее статус, объединяется с разными сферами.

«Частая смена подчинения уполномоченного органа по миграции привела к отсутствию представленности миграционной службы в регионах, ухудшению международного имиджа страны в сфере миграции и, как следствие, расположению в здании, непригодном для работы государственного органа, и утечке профессиональных кадров», — говорит коллектив ведомства.

Они предлагают сохранить статус госслужбы как отдельного органа и создать в регионах территориальные подразделения.

«Это позволит эффективно регулировать миграционные процессы, увеличить положительный вклад миграции в развитие страны», — считают сотрудники ведомства.

По некоторым данным, Госслужбу миграции поделят на два блока, вопросы внешней миграции будут переданы в ведение МИДа, а внутренней миграции — Минздраву.