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Власть

Торткульское водохранилище. К митингующим вышел депутат Жогорку Кенеша

Митингующие у Дома правительства жители Баткенской области требуют от новоизбранного премьер-министра Улукбека Марипова объяснений по поводу его заявлений по Торткульскому водохранилищу.

К участникам акции протеста вышел депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бакиров.

По его словам, вопрос о передаче канала Торткульского водохранилища таджикской стороне обсудят в парламенте.

24.kg
Фото 24.kg. Депутат Омурбек Бакиров на встрече с митингующими

«Этот вопрос будет обсуждаться в Жогорку Кенеше. Мы рассмотрим его в комитете и вынесем на сессию. Мы уточним, кому на сегодня юридически принадлежит канал. Даже метр земли не должен передаваться другим», — сказал он.

Отметим, 4 февраля Улукбек Марипов, выступая в парламенте, рассказал, что часть канала, через который пополняется водохранилище, перешла Таджикистану. Позже в правительстве опровергли слова главы кабмина, заверив, что данный канал полностью относится к территории Кыргызстана. Как оказалось, Улукбек Марипов озвучил распределение водных ресурсов согласно соглашению, подписанному 16 мая 1991 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182635/
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Торткульское водохранилище. К митингующим вышел депутат Жогорку Кенеша