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Власть

Дело главы Верховного суда. В прокуратуре ждут решение дисциплинарной комиссии

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева может быть привлечена к уголовной ответственности после того, как согласие даст дисциплинарная комиссия при Совете судей. Об этом на пресс-конференции сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

Он отметил, что глава Верховного суда пока обладает правом неприкосновенности.

«Если так, давайте подождем, пока Гульбаре Калиевой исполнится 70 лет и истечет срок ее полномочий. Факт нарушения есть. Мы в рамках закона дали представление на снятие неприкосновенности в дисциплинарную комиссию. Ждем решения. Если она даст согласие, то следствие доведет дело до конца. Если нет, то дело будет приостановлено. Ее права как судьи защищены законом», — сказал Курманкул Зулушев.

Отметим, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд». Позже стало известно, что АКС ГКНБ начала еще одно досудебное производство по уголовному делу в отношении председателя Верховного суда и экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182511/
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