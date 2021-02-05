Не виновна. Обвинительное решение по делу сестры Садыра Жапарова отменено

Верховный суд отменил решение по уголовному делу, возбужденному в отношении сестры президента Садыра Жапарова Райкуль Жапаровой. Об этом на пресс-конференции сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, Верховный суд изменил ей меру пресечения.

«25 января 2021 года Верховный суд отменил ранее принятое решение, которым было предъявлено обвинение Райкуль Жапаровой. Мера пресечения тоже изменена. Ранее ее объявили в розыск. У меня нет с собой постановления суда. Считаю, если отменили решения, значит, уже нет необходимости в экстрадиции Райкуль Жапаровой», — сказал генпрокурор.