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Власть

Не виновна. Обвинительное решение по делу сестры Садыра Жапарова отменено

Верховный суд отменил решение по уголовному делу, возбужденному в отношении сестры президента Садыра Жапарова Райкуль Жапаровой. Об этом на пресс-конференции сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, Верховный суд изменил ей меру пресечения.

«25 января 2021 года Верховный суд отменил ранее принятое решение, которым было предъявлено обвинение Райкуль Жапаровой. Мера пресечения тоже изменена. Ранее ее объявили в розыск. У меня нет с собой постановления суда. Считаю, если отменили решения, значит, уже нет необходимости в экстрадиции Райкуль Жапаровой», — сказал генпрокурор.

Напомним, что сестра Садыра Жапарова и глава «Инвестбанка «Иссык-Куль» Райкуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы по обвинению в отмывании незаконных доходов. Потерпевшие сообщили, что накануне приговора она сбежала из страны. Позже стало известно, что Райкуль Жапарова попросила политическое убежище в Польше.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/182474/
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