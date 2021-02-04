Для финансовой системы Кыргызстана 2020 год закончился хорошими показателями

Несмотря на все трудности, 2020 год закончился для отечественной финансовой системы хорошими показателями. Об этом сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов на встрече с Садыром Жапаровым.

Президент и глава Нацбанка обсудили предварительные итоги работы финрегулятора и банковского сектора за прошлый год, а также первоочередные планы на 2021-й. Садыр Жапаров проинформирован о мерах по поддержке реального сектора экономики, преодолению влияния и последствий пандемии коронавирусной инфекции. Также представлена информация о текущей ситуации на финансовых и валютных рынках страны, мерах по сглаживанию резких колебаний обменного курса национальной валюты.

По данным Толкунбека Абдыгулова, Национальному банку удалось удержать инфляцию в пределах среднесрочных ориентиров 5-7 процентов. Кроме того, сохранились положительные показатели банковского сектора: кредитный портфель увеличился на 11 процентов (составив 162,6 миллиарда сомов), депозиты в банках возросли на 19,9 процента (составив 180,9 миллиарда сомов).

Уровень долларизации депозитов составил 42,9 процента, кредитов — 32,9 процента.

Золотовалютные резервы в течение 2020-го выросли на $384 миллиона и на конец года составили $2 миллиарда 808 миллионов, что покрывает шесть месяцев будущего импорта. Прибыль НБ КР составила рекордные 8 миллиардов 484 миллиона сомов.

Толкунбек Абдыгулов также сообщил, что НБ КР направил в общей сложности 9,6 миллиарда сомов на поддержку реального сектора экономики. В 2021-м он планирует продолжать работу по поддержанию стабильности банковской системы, развитию платежной системы и совершенствованию банковского законодательства.

Садыр Жапаров подчеркнул особую важность мониторинга ситуации на международных финансовых рынках и экономиках стран, являющихся торгово-экономическими партнерами Кыргызстана. Он отметил необходимость проведения мероприятий по максимальному снижению рисков для национальной экономики от возможных внешних шоков.

«Глава государства подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений республики и необходимости принятия всех необходимых мер для недопущения резких колебаний курса национальной валюты», — говорится в сообщении.