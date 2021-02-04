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Власть

Присвоить имя Турдакуна Усубалиева одному из районов столицы предлагает депутат

Депутат Бейшеналы Нурдинов предлагает присвоить району столицы имя первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Нардеп предложил переименовать Первомайский район в честь государственного деятеля.

«В прошлом году нескольким объектам, в том числе Старой площади, присвоено имя Усубалиева. Бывший президент Сооронбай Жээнбеков намеревался переименовать и один из районов, но не успел», — сказал он.

Отметим, что это не первое предложение присвоить имя первого секретаря столичным объектам. Ранее в Жогорку Кенеше в его честь предлагали переименовать улицу Киевскую. Однако фонд Турдакуна Усубалиева выступил против.

Напомним, имя Героя Кыргызской Республики и видного государственного деятеля Турдакуна Усубалиева присвоено Старой площади в столице и Курпсайской ГЭС.

Ранее депутат парламента Жыргалбек Турускулов предложил включить в школьную программу в качестве предмета изучение жизни и государственной деятельности Турдакуна Усубалиева, а также присвоить его имя Историческому музею. Также озвучено предложение вовсе переименовать Бишкек.

Турдакун Усубалиев родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Умер 7 сентября 2015-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182295/
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