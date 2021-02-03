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Власть

Камчыбек Ташиев рассказал об успехах ГКНБ в борьбе с коррупцией

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Нардеп Аалы Карашев спросил у председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева о том, какая работа ведется в сфере борьбы с коррупцией.

Глава спецслужб заявил, что каждый коррупционер будет отвечать по закону вне зависимости от того, кто это — депутат или министр. «За 10 месяцев 2020 года АКС ГКНБ вернула в доход государства 116 миллионов сомов. За два месяца (ноябрь и декабрь 2020-го) мы вернули почти 3 миллиарда. В январе мы перечислили в бюджет 500 миллионов сомов. У нас нет цели — всех чиновников посадить в тюрьму, пусть вернут награбленное и будут свободны. Если они в рамках закона вернут деньги, мы составим соглашение о сотрудничестве со следствием», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что в бизнесе тоже много коррупционеров. «Вчера один предприниматель привез семь контейнеров из Китая. По документам там около 100 телевизоров, а при досмотре выяснилось, что у него их больше 7 тысяч. Он 30 миллионов в бюджет уже возвращает. Вот магазин Podium, у них товара на 140 миллионов сомов, а налогов платят 4 тысячи. Они должны были хотя бы 1 миллион в год платить», — рассказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182178/
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