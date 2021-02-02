Споры вокруг хиджаба. У чиновников просят ответа, в чем девочкам ходить в школу

Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам рассматривает кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Депутат Айнуру Алтыбаева заявила, что в социальных сетях обсуждается тема ношения хиджабов. Однако чиновники Минобразования не прописали четко, какой должна быть школьная форма.

«В законе об образования профильное министерство ушло от ответственности. В части, касающейся школьной формы, там все прописано общими словами. Я считаю, что Минобразования должно дать четкий ответ, в чем должны ходить в государственные школы наши девочки», — сказала Айнуру Алтыбаева.

Напомним, в социальных сетях обсуждается тема запрета на ношение хиджаба в школах. Как ранее разъяснили в Минобразования, нет каких-либо ограничений на ношение головных уборов (калпака, платка, повязок), а также ободков.