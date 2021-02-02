Кыргызстан в марте получит вакцину AstraZeneca

Кыргызстан в марте получит 504 тысячи доз вакцины от COVID-19 – AstraZeneca. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству и госустройству парламента сообщил и. о. министра здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, вакцина предоставлена в рамках механизма COVAX.

«Как известно, мы ранее говорили о вакцине Pfizer, но от нее отказались», — сообщил Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее Минздрав сообщил, что получит бесплатно более 1 миллиона доз российской вакцины «Спутник V».