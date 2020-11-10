Фармкомпании испытали новую вакцину от COVID-19: она эффективна на 90 процентов

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала эффект более чем на 90 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на производителей.

В заявлении, опубликованном на сайте Pfizer, говорится, что первая часть результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 предоставляет доказательства того, что препарат способен предотвратить заражения коронавирусом.

Дональд Трамп уже отреагировал на результаты исследований, он назвал их в своем микроблоге Twitter «прекрасными новостями».