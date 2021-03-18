Популяционный иммунитет к COVID-19 изучают в Кыргызстане

В Кыргызстане проводят второй этап сероэпидемиологического исследования населения на коронавирусную инфекцию. Об этом 24.kg сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, во всех областях республики, а также в Оше и Бишкеке идет сбор данных по пяти возрастным категориям (0-9 лет, 10-19, 20-44, 45-64 и старше 65). В каждом регионе выбрали по одному Центру семейной медицины, в столице — это ЦСМ № 11.

Приписанные к поликлинике могут сдать бесплатный тест на антитела.

«В некоторых возрастных категориях сбор уже завершили, самое сложное положение с категорией 0-9 лет. Многие отказываются: кровь берут из вены, дети плачут, поэтому родители не очень соглашаются. До конца марта сбор по стране закончим, во второй половине апреля будем готовы поделиться результатами с общественностью», — сказал Зуридин Нурматов.

Он отметил, что от полученных итогов будет зависеть стратегия вакцинации населения. «Появится некий ориентир. Хотя Всемирная организация здравоохранения предлагает прививать всех подряд, поскольку на проведение исследования на антитела уходит много времени и денег», — добавил Зуридин Нурматов.

«Если человек болел в течение последних шести месяцев, его прививать не будут. Остальные получат вакцину, исходя из приоритета. В первую очередь это медработники, воспитатели детских садов, преподаватели, работники аэропортов, Погранслужбы, люди с хроническими заболеваниями», — пояснил он.

Первый этап исследования проводили с июля по октябрь 2020 года. В целом по республике процент людей, имевших антитела к вирусу SARS-CoV-2, к началу августа составлял 30,8 процента.

Цель исследования — изучение популяционного иммунитета к COVID-19 у населения КР в зависимости от пола, возраста и географического распространения. Проводят его при технической поддержке странового офиса ВОЗ.