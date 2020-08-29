ВОЗ разрешила клинические испытания казахстанской вакцины от коронавируса

Казахстанская вакцина против COVID-19 официально допущена Всемирной организацией здравоохранения к клиническим испытаниям, сообщают СМИ РК.

Уточняется, что ВОЗ официально включила казахстанскую деактивированную вакцину, разработанную Научно- исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки РК, в перечень вакцин, допущенных к клиническим испытаниям.

Казахстанская вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.

В этот список попало 33 вакцины из 19 стран мира. В их числе Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия и Канада.