В Иссык-Кульскую область поступило 67 тысяч доз вакцины от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

По ее данным, замполпреда Эльмира Усенова отметила, что в прошлом году Министерство здравоохранения выделило более 20 тысяч доз вакцины, в этом году из-за пандемии коронавируса количество доз увеличили.

«Вчера в область поступило 46 тысяч доз вакцины, до этого завезли 21 тысячу. В первую очередь вакцинацию пройдут граждане, входящие в перечень, определенный Минздравом. Это люди с ОВЗ, из социально уязвимых семей, часто болеющие дети, беременные женщины, пожилые», — отметила она.