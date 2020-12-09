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Общество
Сюжет: COVID-19

В Иссык-Кульскую область поступило 67 тысяч доз вакцины от гриппа

В Иссык-Кульскую область поступило 67 тысяч доз вакцины от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

По ее данным, замполпреда Эльмира Усенова отметила, что в прошлом году Министерство здравоохранения выделило более 20 тысяч доз вакцины, в этом году из-за пандемии коронавируса количество доз увеличили.

«Вчера в область поступило 46 тысяч доз вакцины, до этого завезли 21 тысячу. В первую очередь вакцинацию пройдут граждане, входящие в перечень, определенный Минздравом. Это люди с ОВЗ, из социально уязвимых семей, часто болеющие дети, беременные женщины, пожилые», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175978/
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