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Общество
Сюжет: COVID-19

Готовы ли вы получить вакцину от COVID-19?

Кыргызстан в марте получит 504 тысячи доз британской вакцины от COVID-19 — AstraZeneca/Oxford. Нашей стране она предоставлена бесплатно в рамках механизма COVAX.

Вакцинацию населения от коронавируса Минздрав планирует провести в три этапа: сначала привить медиков, преподавателей, сотрудников правоохранительных органов, сотрудников сферы услуг, затем людей в возрасте 60 лет и старше, а также граждан с хроническими заболеваниями, а после — всех остальных.

Прививки будут делать на добровольной основе.

От американско-немецкой вакцины Pfizer власти отказались. Сейчас также ведутся переговоры о поставке российской вакцины «Спутник V».

Редакция 24.kg провела опрос среди кыргызстанцев, как они относятся к вакцинации от COVID-19, готовы ли ее получить и не боятся ли побочных эффектов нового препарата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182543/
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