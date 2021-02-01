МИД о правилах для кыргызстанцев, направляющихся в Казахстан для получения виз

МИД Кыргызстана сообщает о новых правилах для кыргызстанцев, направляющихся в Республику Казахстан для получения виз в представительствах иностранных государств, расположенных в городах Нур-Султане и Алматы.

Уточняется, что с момента введения временных ограничений казахстанской стороной министерством оказано содействие в выезде в Казахстан более 2 тысячам граждан КР.

«Вместе с тем бывают случаи, когда посредники и организации взимают плату за получение разрешения на въезд в Казахстан, ссылаясь на необходимость оплаты этой услуги в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики. В этой связи МИД напоминает, что оформление ноты в адрес дипломатического представительства Казахстана в Кыргызстане для согласования вопроса въезда в Казахстан бесплатно», — говорится в сообщении МИД.

Внешнеполитическое ведомство призывает граждан не доверять сомнительным предложениям об ускоренном согласовании вопроса въезда в Казахстан за определенную плату.

Для согласования вопроса получения разрешения для въезда в Республику Казахстан для получения виз третьих государств в представительствах, расположенных в городах Нур-Султане и Алматы, требуются следующие документы:

письменное заявление гражданина (заполняется лично) либо письменное обращение юридического лица, предоставляющего услугу по трудоустройству за рубежом;

копия документа, удостоверяющего личность гражданина КР (ID-паспорт, общегражданский паспорт);

копия документа, подтверждающего основание для оформления виз в дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, расположенных в Нур-Султане и Алматы (с переводом на государственный или официальный языки);

Срок рассмотрения вопроса въезда граждан Кыргызской Республики в Республику Казахстан составляет от пяти до десяти рабочих дней и связан с проведением внутреннего согласования обращения кыргызской стороны компетентными органами Казахстана.

Заявления принимаются департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по адресу: Бишкек, улица Тоголока Молдо, 10, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 либо по электронному адресу: dks@mfa.gov.kg.

Для получения дополнительной информации министерство просит обращаться по телефону 0312663250 (добавочный — 121).