Мы на грани распада. Частные ветеринары Кыргызстана заявили о кризисе в отрасли

На заседании депутатской группы «Эл үмүтү — Ата Журт» представители частного ветеринарного сектора выступили с резкой критикой в адрес официальных отчетов.

Председатель общественного объединения частных ветеринаров Эрмек Тунгатаров опроверг заявления чиновников о том, что эпизоотическая ситуация в стране остается стабильной. По его словам, утверждения о «норме» — это ложь, так как скот у населения продолжает болеть и гибнуть от ящура.

Эрмек Тунгатаров

Тунгатаров подчеркнул, что ящур в этот раз пришел в опасной форме, сравнимой с пандемией. Он отметил, что если бы профильные госорганы вовремя определили тип штамма и обеспечили частных специалистов качественной вакциной, массового падежа скота удалось бы избежать. Однако на данный момент ветеринары вынуждены работать с препаратами, которые не дают должного эффекта, что подрывает доверие фермеров к специалистам.

Глава объединения заявил, что частный сектор ветеринарии за последние пять лет оказался в глубоком кризисе и находится на грани развала. Ситуация осложняется тем, что на ветеринарную службу возложили несвойственные ей задачи. По мнению Тунгатарова, ветеринары не должны заниматься вопросами пастбищ и посевом кормовых культур — их прямая обязанность заключается в лечении и профилактике болезней.

Также была поднята проблема квалификации. Несмотря на заявления профильного министерства о проведении обучающих курсов, Эрмек Тунгатаров сообщил, что на практике никакого обучения не проводится. Он подчеркнул, что без ежегодного повышения квалификации и стимулирования молодых кадров бороться с новыми видами вирусов практически невозможно.

Эту позицию поддержал председатель Совета Федерации ветеринаров Кыргызстана Саматбек Алиев. Он назвал частных ветеринаров «мотором» отрасли, так как именно они выполняют всю основную работу «в поле», в то время как государственные ветеринары в основном заняты отчетностью и распределением вакцин.

Саматбек Алиев

Он отметил, что ежегодно вузы выпускают более 200 специалистов, но они не остаются в профессии из-за отсутствия достойной оплаты труда.

Для решения кадрового вопроса Саматбек Алиев предложил внедрить программу «Депозит ветеринарного врача» в каждом айыл окмоту. Суть инициативы в том, чтобы привлекать 3-4 выпускников в каждое село, создавая им условия для обязательной отработки в течение 5-6 лет. Кроме того, эксперты предложили государству обеспечить ветеринаров социальными льготами: доступной ипотекой, кредитами на спецтранспорт и другими мерами поддержки.