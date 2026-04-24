Кыргызский футбол вышел на новый уровень. КФС первым в ЦА получил сертификат ISO

Кыргызский футбольный союз получил международный сертификат ISO 9001:2015, подтвердив внедрение системы менеджмента качества по международным стандартам.

Как сообщили в организации, КФС стал первой национальной футбольной ассоциацией в Центральной Азии, прошедшей сертификацию по этому стандарту.

ISO 9001 широко применяется в международной практике, в том числе в спортивных организациях и федерациях, как инструмент повышения эффективности управления, прозрачности процессов и качества работы. Подобные стандарты используют ведущие футбольные структуры, включая Немецкий футбольный союз.

Официальная церемония вручения сертификата прошла 24 апреля в офисе Кыргызского футбольного союза. Документ генеральному секретарю Медербек Сыдыков вручил директор по международному развитию компании CERT International s.r.o. Риад Ибрагимов.

Процесс сертификации включал разработку и внедрение системы менеджмента качества, обучение сотрудников, а также прохождение независимого международного аудита.

В союзе отмечают, что получение сертификата станет шагом к дальнейшему развитию футбольной инфраструктуры и управленческих стандартов в стране.