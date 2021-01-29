20:21, 29 января 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Адвокаты вдовы Азимжана Аскарова будут добиваться справедливости в Комитете ООН
20:21, 29 января 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Верховный суд так и не признал вдову правозащитника Азимжана Аскарова правопреемницей по иску к правительcтву. Об этом 24.kg сообщил юрист Валерьян Вахитов.
По его словам, ходатайство вдовы оставлено без удовлетворения. Суд попросил Хадичу Аскарову представить справку, вступила ли она в наследство после смерти мужа. Документ истица продемонстрировала. Однако судейская коллегия посчитала, что Аскарова не может выступать как правопреемница.
Как подчеркивают юристы, исходя из этого неправомерного решения, вдова Аскарова не может претендовать и на выплату компенсации. Поэтому адвокаты намерены обратиться в Комитет ООН по правам человека.
Ранее он признал Аскарова жертвой пыток. Поэтому вдова Аскарова вправе требовать возмещения ущерба через суд от государства.
Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному освобождению Аскарова, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по решению комитета.
В июне 2020 года Административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.
Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020-го. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.