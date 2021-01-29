Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики

Российский аналитик Никита Мендкович в ходе дискуссий на круглом столе «Кыргызстан после президентских выборов» заявил, что у вновь избранного главы государства Садыра Жапарова есть шансы быстро найти деньги на реанимацию экономики.

По его словам, у страны есть большой неиспользованный денежный резерв.

«Речь об необлагаемой налогом контрабанде из Китая. Нужно вывести эти потоки из тени и обложить налогом как импорт, используя эти средства для решения задач под контролем власти. Это первое. Второе — нужно, чтобы в скорейшие сроки новая администрация определилась с претензией к инвесторам, жестко очертила границы и не переступала их. Третье — упрочить контроль над НПО, получающими финансирование из-за рубежа. Нужно принять закон, по которому эти организации будут более открытыми и платить налоги. Это все поступления в бюджет», — сказал Никита Мендкович.

По его мнению, иначе республика потеряет последних инвесторов.

Тема «Кумтора», которую используют все без исключения президенты, внушает беспокойство бизнесменам, желающим вложить деньги в горнодобывающую отрасль.

Никита Мендкович также считает, что у Садыра Жапарова нет профессиональной команды и экспертов. Политолог посоветовал вновь избранному президенту Кыргызстана не разбрасываться кадрами и отметил, что можно привлечь и специалистов, работающих при прежних главах государства, а не устраивать политические гонения.