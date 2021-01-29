15:28
USD 84.80
EUR 102.52
RUB 1.11
Власть

Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики

Российский аналитик Никита Мендкович в ходе дискуссий на круглом столе «Кыргызстан после президентских выборов» заявил, что у вновь избранного главы государства Садыра Жапарова есть шансы быстро найти деньги на реанимацию экономики.

По его словам, у страны есть большой неиспользованный денежный резерв.

«Речь об необлагаемой налогом контрабанде из Китая. Нужно вывести эти потоки из тени и обложить налогом как импорт, используя эти средства для решения задач под контролем власти. Это первое. Второе — нужно, чтобы в скорейшие сроки новая администрация определилась с претензией к инвесторам, жестко очертила границы и не переступала их. Третье — упрочить контроль над НПО, получающими финансирование из-за рубежа. Нужно принять закон, по которому эти организации будут более открытыми и платить налоги. Это все поступления в бюджет», — сказал Никита Мендкович.

По его мнению, иначе республика потеряет последних инвесторов.

Тема «Кумтора», которую используют все без исключения президенты, внушает беспокойство бизнесменам, желающим вложить деньги в горнодобывающую отрасль.

Никита Мендкович также считает, что у Садыра Жапарова нет профессиональной команды и экспертов. Политолог посоветовал вновь избранному президенту Кыргызстана не разбрасываться кадрами и отметил, что можно привлечь и специалистов, работающих при прежних главах государства, а не устраивать политические гонения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181668/
просмотров: 2442
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан построить ГЭС и создать рабочие места не сможет. Мнение эксперта
Садыру Жапарову придется работать в режиме «911». Времени на раскачку нет
Садыр Жапаров обсудил с Виталием Маркеловым газификацию Кыргызстана
Евразийский банк развития готов помогать в экономической модернизации КР
С кем прошла первая официальная встреча Садыра Жапарова на посту президента
В Кыргызстане наблюдается диспропорция в налоговом администрировании
Как проходила инаугурация Садыра Жапарова и других глав государств
Это не ЦАРИИ. Депутат пояснил, какая структура при президенте будет создана
Садыр Жапаров рассказал, какую клятву дал у кумбеза Манаса
Садыр Жапаров будет работать в Доме правительства на Старой площади
Популярные новости
Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять прославился. Матерится и&nbsp;показывает фигу Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять прославился. Матерится и показывает фигу
Посол России прокомментировал скандал со&nbsp;складами &laquo;Спекулянта&raquo; Посол России прокомментировал скандал со складами «Спекулянта»
Садыр Жапаров просит понимания: 30&nbsp;лет терпели, осталось потерпеть полгода Садыр Жапаров просит понимания: 30 лет терпели, осталось потерпеть полгода
Проект Конституции. Глава аппарата президента будет руководить кабмином Проект Конституции. Глава аппарата президента будет руководить кабмином
Бизнес
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в&nbsp;саммите&nbsp;G7 Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
29 января, пятница
15:04
В Крыму нашли медаль кыргызстанца. Ищут родных, чтобы вернуть В Крыму нашли медаль кыргызстанца. Ищут родных, чтобы в...
14:39
Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики
14:26
Избиение Рамазана. Отчима обязали выплатить расходы на лечение ребенка
14:19
Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вызван в суд по делу Дуйшенбека Зилалиева
14:09
Кыргызстан построить ГЭС и создать рабочие места не сможет. Мнение эксперта