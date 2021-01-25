Текебаев объяснил, почему выборы в парламент могут быть перенесены на осень

Депутат парламента Омурбек Текебаев объяснил 24.kg, почему выборы в парламент могут состояться осенью.

По его словам, если выборы седьмого созыва пройдут в конце сентября — начале октября, тогда не будет нарушений сроков и процедур. «Это самое оптимальное время, и тогда будет соблюдена законность», — подчеркнул Омурбек Текебаев.

По его словам, также можно передвинуть местные выборы на май. Но если провести их отдельно от референдума, то последний может и не состояться по причине низкой явки.

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«Поэтому и планируют объединить две кампании. Но прежде чем назначить дату всенародного голосования, парламентарии обязаны представить на общественное обсуждение вариант нового Основного закона, и только после истечения месячного срока после его опубликования депутаты приступят к рассмотрению в режиме трех чтений. Между ними должно пройти не менее 10 дней. А именно в этот день должны пройти местные выборы и референдум. Более того, после официального утверждения итогов плебисцита народным избранникам потребуется время, чтобы привести в соответствие огромный пласт законодательства, включая законы о местном самоуправлении», — отметил Омурбек Текебаев.

Далее назначается референдум. Для этого необходимо согласие 80 депутатов. Учитывая все эти процедуры, мы можем не успеть до 11 апреля. Омурбек Текебаев

Ранее группа депутатов выступила с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта, в том числе депутат Акылбек Жапаров, считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.