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Власть
Сюжет: COVID-19

Кыргызстанцы, прилетающие на родину, обязаны сдать ПЦР-анализы

С сегодняшнего дня для граждан Кыргызстана, прибывающих в страну авиатранспортом, обязательна справка с отрицательным ПЦР-анализом. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Такое решение принято в связи с повышенными мерами безопасности в целях предотвращения завоза нового штамма коронавирусной инфекции в КР.

«На борту самолета проводят анкетирование пассажиров, по прибытии анкеты передают сотрудникам санитарно-карантинных постов. В аэропорту у граждан проверяют температуру, наличие ПЦР-анализов. Если у гражданина выявят симптомы, его госпитализируют. При отсутствии справки с отрицательным ПЦР-анализом или истечении ее срока давности по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, граждане обязаны пройти ПЦР-исследование в аэропорту», — сказали в правительстве.

В отделе информобеспечения добавили, что при пересечении госграницы через автомобильные пункты гражданам КР, иностранцам, лицам без гражданства также необходимо иметь справки с отрицательным ПЦР-анализом, проведенным за последние 72 часа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180987/
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