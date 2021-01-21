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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Доноры возобновят помощь Кыргызстану после финансового отчета кабмина

Доноры возобновят помощь Кыргызстану на борьбу с COVID-19 после финансового отчета правительства. Об этом на заседании парламента сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

Депутат Алмазбек Токторов отметил, что, по данным Минфина, международные доноры перечислили Кыргызстану только часть денег.

«Было согласовано, что окажут помощь на сумму $693 миллиона, Кыргызстан получил $343 миллиона. Продолжатся ли переговоры по остальной сумме?» — поинтересовался депутат.

Вице-премьер-министр ответила, что Кыргызстан получит остальную часть денег только после отчета за первые транши.

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«Есть открытое требование доноров предоставить отчет по расходам первой части финансирования. Поэтому создана межведомственная комиссия, которая проверяет распределение гуманитарной помощи. Именно поэтому итоги работы межведомственной комиссии мы предлагаем на повестку Совбеза», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Напомним, о создании межведомственной комиссии Эльвира Сурабалдиева сообщила еще 17 декабря и пообещала отчитаться через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180769/
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