COVID-19. Доноры возобновят помощь Кыргызстану после финансового отчета кабмина

Доноры возобновят помощь Кыргызстану на борьбу с COVID-19 после финансового отчета правительства. Об этом на заседании парламента сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.
Депутат Алмазбек Токторов отметил, что, по данным Минфина, международные доноры перечислили Кыргызстану только часть денег.
«Было согласовано, что окажут помощь на сумму $693 миллиона, Кыргызстан получил $343 миллиона. Продолжатся ли переговоры по остальной сумме?» — поинтересовался депутат.
Вице-премьер-министр ответила, что Кыргызстан получит остальную часть денег только после отчета за первые транши.
Напомним, о создании межведомственной комиссии Эльвира Сурабалдиева сообщила еще 17 декабря и пообещала отчитаться через десять дней.