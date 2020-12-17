Будет много скандалов: комиссия проверит работу Минздрава во время пандемии

В правительстве создана межведомственная комиссия по проверке работы сферы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, в состав комиссии вошли 30 человек, среди них два депутата.

«От депутатов, от общества много было вопросов к работе Минздрава, ФОМС и департамента лекарственного обеспечения в первую волну коронавируса. Спрашивали об использовании донорских средств, гуманитарной помощи. Комиссия начала свою работу сегодня. Мы дали им 10 дней. Они будут работать днем и ночью. В результате, думаю, будет много скандалов», — заявила Эльвира Сурабалдиева.