Депутаты парламента и Балбак Тулобаев продолжают публично выяснять отношения

Депутаты Жогорку Кенеша и и. о. мэра Балбак Тулобаев продолжают публично выяснять отношения. Обмен любезностями продолжается третий день после того, как глава города проигнорировал заседание одного из парламентских комитетов.

Нардепы потребовали отставки Балбака Тулобаева, в ответ он посоветовал членам ЖК читать законы.

Сегодня пресс-служба парламента распространила сообщение. В нем отмечается, что предложение об увольнении и. о. градоначальника прозвучало в связи с тем, что он и его заместители несколько раз проигнорировали приглашение на заседание комитета по транспорту.

«В парламентский комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству поступает много жалоб от предпринимателей, занятых в строительном секторе. На сегодня в процессе выдачи разрешительных документов на проектирование и строительство участвуют как государственные органы, так и мэрия Бишкека. Имеются ряд нерешенных вопросов в строительном секторе и трудности в получении разрешительных документов на проектирование и строительство. В связи с этими проблемами комитет в повестку дня включил вопрос о проблемах в строительном секторе и принимаемых мерах по оптимизации процедур выдачи необходимых документов для реализации строительных намерений. Однако его рассмотрение было перенесено по причине неявки представителей муниципалитета и нецелесообразности его обсуждения без их участия», — говорится в пресс-релизе.

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Профильный комитет отмечает недопустимость игнорирования со стороны должностных лиц мэрии, поскольку депутаты планировали рассмотреть проблемы строительного сектора в целом и получить информацию.

«Несмотря на существующее разграничение функций и полномочий госорганов и органов местного самоуправления, а также норму Закона «О местном самоуправлении», согласно которой мэрия является подотчетной горкенешу, Жогорку Кенеш как высший законодательный орган вправе вызывать на заседания комитетов и парламента в целом, запрашивать необходимую информацию и требовать отчета по исполнению законов. Помимо этого, Жогорку Кенеш имеет право выступать с рекомендацией о соответствии занимаемой должности тех или иных должностных лиц, в том числе и органов местного самоуправления», — уточняют в ЖК.

19 января комитет большинством голосов направил предложение правительству снять с должности Балбака Тулобаева и его заместителя.