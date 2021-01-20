Деньги просят не учителя, а родительский комитет. Ответ мэрии о сборах в школах

Коллектив школы-лицея № 28 Бишкека не просил денег на дезинфицирующие средства, это делают члены родительского комитета. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, переписка, опубликованная СМИ, велась между членами родкомитета, которые входят в состав общественного объединения.

«Как сообщили в управлении образования, родители сами решают, вступать или нет в общественное объединение. Цель ОО — пополнение материально-технической базы. Коллектив школы № 28 ознакомлен с приказом директора «О запрете сбора денежных средств» от 1 сентября 2020 года. На родительских собраниях приказ озвучили и для родителей учеников», — проинформировали в ведомстве.

В связи с возобновлением обучения в режиме офлайн Первомайский районный центр образования передал в школу-лицей № 28 два бесконтактных термометра, два дезинфицирующих коврика, 50 емкостей с жидким мылом, 12 санитайзеров по пять литров, 10 упаковок (по 300 таблеток) хлорсодержащих средств.

Ранее читательница 24.kg сообщала, что преподаватель бишкекской школы-лицея № 28 просит родителей закупить дезинфицирующие средства для класса.