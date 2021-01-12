COVID-19 в Кыргызстане. Глава Финпола рассказал, кого из чиновников ждут аресты

Фото 24.kg. Председатель Финпола Сыймык Жапыкеев

Председатель Финпола Сыймык Жапыкеев рассказал журналистам, что, возможно, скоро задержат бывших чиновников, которые курировали борьбу с коронавирусной инфекцией в Кыргызстане.

По его словам, в этом замешаны бывшие премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, первый вице-премьер Кубатбек Боронов и вице-премьер Алтынай Омурбекова.

«Все они ответят по закону, мы доведем все до конца. Будем продолжать вызывать на допросы. Ни для кого не будет «скачухи». Проверяем данные по гуманитарной помощи, медикаментам и средствам индивидуальной защиты. Вызовем еще двух бывших министров и вице-премьеров, отвечавших за соцблок», — рассказал Сыймык Жапыкеев.

Сегодня на допрос в Финпол был вызван экс-вице-премьер Кубатбек Боронов.