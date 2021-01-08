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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Введение режима ЧС не решит проблемы с загрязнением воздуха в столице

Введение режима ЧС не решит проблемы с загрязнением воздуха в столице. Об этом на встрече общественности и экспертного экологического сообщества по смогу в Бишкеке и путям решения проблемы сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

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Он сказал, что за один день проблему не решить.

«Ну давайте введем и что? Людей заставим дышать перестать или дома всех закроем?» — спросил Артем Новиков.

Отметим, что большинство читателей 24.kg выступило за введение экологического режима чрезвычайной ситуации в столице.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179214/
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