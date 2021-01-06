Продлен переходный период регистрации лекарств по национальной процедуре

До 1 июля 2021 года продлен переходный период для регистрации лекарственных средств по национальной процедуре в рамках ЕАЭС. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении сроков переходного периода. Это значит, что у фармацевтов есть выбор. Они могут регистрировать лекарства как по правилам Евразийского экономического союза, так и по национальным законам стран — участниц союза.

«Принятие решения о продлении переходного периода и сохранении национальной регистрации лекарственных средств позволит наиболее полно удовлетворять потребности здравоохранения государств — членов ЕАЭС в новых лекарственных средствах и одновременно проводить работу по приведению регистрационных досье в соответствии с требованиями Правил регистрации ЕАЭС», — уверены в кабмине.