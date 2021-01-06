21:31
USD 83.18
EUR 102.10
RUB 1.11
Власть

Продлен переходный период регистрации лекарств по национальной процедуре

До 1 июля 2021 года продлен переходный период для регистрации лекарственных средств по национальной процедуре в рамках ЕАЭС. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении сроков переходного периода. Это значит, что у фармацевтов есть выбор. Они могут регистрировать лекарства как по правилам Евразийского экономического союза, так и по национальным законам стран — участниц союза.

«Принятие решения о продлении переходного периода и сохранении национальной регистрации лекарственных средств позволит наиболее полно удовлетворять потребности здравоохранения государств — членов ЕАЭС в новых лекарственных средствах и одновременно проводить работу по приведению регистрационных досье в соответствии с требованиями Правил регистрации ЕАЭС», — уверены в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179053/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан перестали завозить жизненно важные медицинские препараты
Почему дорогостоящая гуманитарка «растворяются» на пути к пациенту?
ГРС: Ограничений на регистрацию лиц по одному адресу нет
Незаконную попытку ввезти 100 коробок лекарств пресекли сотрудники ГКНБ
Медучреждения Бишкека располагают двухмесячным запасом лекарственных средств
Ответы, как цыплята в инкубаторе. Горожанин раскритиковал чиновников Минздрава
Госорганы не могут регулировать цены на лекарства
Минздрав обратится в правительство, чтобы снять мораторий на проверку аптек
Минздрав презентовал мобильное приложение «Лекарственная безопасность»
В Нарыне задержаны граждане, занимавшиеся незаконным сбором лекарственных трав
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;28-31 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 28-31 декабря
Не&nbsp;хотите&nbsp;&mdash; научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума Не хотите — научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума
Садыр Жапаров позвал молодежь на&nbsp;госслужбу. Но&nbsp;предупредил: зарплата маленькая Садыр Жапаров позвал молодежь на госслужбу. Но предупредил: зарплата маленькая
Смертельный смог в&nbsp;Бишкеке: почему власть придется отправить в&nbsp;отставку Смертельный смог в Бишкеке: почему власть придется отправить в отставку
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
6 января, среда
21:23
Выборы президента. В Кыргызстане запустили веб-приложение «Компас избирателя» Выборы президента. В Кыргызстане запустили веб-приложен...
21:01
Адвокат семьи Матраимовых назначена судьей Свердловского райсуда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 января: без осадков
20:47
Продлен переходный период регистрации лекарств по национальной процедуре
20:24
Американский актер Микки Рурк посвятил пост благодарности Валентине Шевченко