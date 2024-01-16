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Подписан Закон «Об обращении лекарственных средств»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «Об обращении лекарственных средств».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 ноября 2023 года.

Закон разработан в целях совершенствования законодательства Кыргызской Республики в рамках Указа Президента КР «О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики» от 8 февраля 2021 года № 26.

Предлагаемыми изменениями пересмотрена структура Закона (расположение глав), внесены дополнения (новые статьи) с учетом совершенствования системы государственного регулирования и внедрения электронного управления, учтены вопросы обеспечения страны лекарственными средствами в условиях чрезвычайных ситуаций, включая угрозы отсутствия и дефицита лекарственных средств, также учтены вопросы гармонизации национального законодательства с актами Евразийского экономического союза, в том числе по ввозу (импорту) и вывозу (экспорту) лекарственных средств.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/284281/
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