15:40
USD 89.43
EUR 96.36
RUB 0.97
Общество

Спортсмены обеспокоены задержкой закупа лекарств. Тендер не состоялся

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев и депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Масабиров ознакомились с подготовкой сборной Кыргызстана по женской борьбе к предстоящим соревнованиям, сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, в ходе встречи обсуждались проблемы, стоящие перед командой в связи с предстоящими летними Олимпийскими играми в Париже.

«Директор департамента по олимпийским видам спорта Мелис Тобокелов и главный тренер сборной Нурбек Изабеков выразили обеспокоенность задержкой закупки витаминов и лекарств для спортсменов. Несмотря на то что финансирование обеспечено на должном уровне, тендер не состоялся из-за отсутствия заявок. Это создает серьезные трудности в подготовке квалификационных сборов и может негативно сказаться на успехах наших спортсменов на олимпийской арене», — говорится в сообщении.

пресс-центра Министерства здравоохранения
Фото пресс-центра Министерства здравоохранения
Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что финансирование закупки витаминов и лекарств идет не через Минздрав КР.

Он предложил подготовить проект распоряжения кабинета министров КР, которое позволит государственному предприятию «Кыргызфармация» закупать препараты напрямую у поставщиков без проведения тендерных процедур. Более того, около 80 процентов необходимых препаратов уже имеются в наличии у ГП «Кыргызфармация», отметили в ведомстве. Министр выразил надежду, что инициатива по упрощению закупок будет поддержана депутатами и реализована в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287304/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы завершили выступление на юношеской Олимпиаде. Результаты
Болеем за наших. Кто из кыргызстанцев поехал на зимнюю юношескую Олимпиаду
Факты продажи сильнодействующих лекарств без рецепта выявили в аптеках Оша
Подписан Закон «Об обращении лекарственных средств»
Благодаря Кыргызфармации на покупке лекарств сэкономили 300 миллионов сомов
Школьник из Кыргызстана завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде
Куда сообщать о нежелательных лекарственных реакциях — контакты
Сколько сэкономили на покупке лекарств благодаря Кыргызфармации
В 2023 году школьники Кыргызстана выиграли 57 медалей на олимпиадах
МОК допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. На&nbsp;ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Для маршрутов из&nbsp;населенных пунктов возле Бишкека откроют пересадочную станцию Для маршрутов из населенных пунктов возле Бишкека откроют пересадочную станцию
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
21 февраля, среда
15:34
Экс-замглавы Таможенной службы Замирбека Карашева выпустили из-под стражи Экс-замглавы Таможенной службы Замирбека Карашева выпус...
15:26
Говорить на кыргызском языке стало модным, считает депутат Жанар Акаев
15:21
Узбекистан потратит $500 миллионов на увеличение импорта газа из России
14:54
Спортсмены обеспокоены задержкой закупа лекарств. Тендер не состоялся
14:37
Нурланбек Шакиев: До 4-го класса надо учить детей только на кыргызском языке