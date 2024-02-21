Спортсмены обеспокоены задержкой закупа лекарств. Тендер не состоялся

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев и депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Масабиров ознакомились с подготовкой сборной Кыргызстана по женской борьбе к предстоящим соревнованиям, сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, в ходе встречи обсуждались проблемы, стоящие перед командой в связи с предстоящими летними Олимпийскими играми в Париже.

«Директор департамента по олимпийским видам спорта Мелис Тобокелов и главный тренер сборной Нурбек Изабеков выразили обеспокоенность задержкой закупки витаминов и лекарств для спортсменов. Несмотря на то что финансирование обеспечено на должном уровне, тендер не состоялся из-за отсутствия заявок. Это создает серьезные трудности в подготовке квалификационных сборов и может негативно сказаться на успехах наших спортсменов на олимпийской арене», — говорится в сообщении.

Фото пресс-центра Министерства здравоохранения

Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что финансирование закупки витаминов и лекарств идет не через Минздрав КР.

Он предложил подготовить проект распоряжения кабинета министров КР, которое позволит государственному предприятию «Кыргызфармация» закупать препараты напрямую у поставщиков без проведения тендерных процедур. Более того, около 80 процентов необходимых препаратов уже имеются в наличии у ГП «Кыргызфармация», отметили в ведомстве. Министр выразил надежду, что инициатива по упрощению закупок будет поддержана депутатами и реализована в ближайшее время.