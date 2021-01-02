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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Садыру Жапарову могут вынести предупреждение

Садыр Жапаров может получить предупреждение от ЦИК за театрализованное представление во время встречи с избирателями в Караколе. Об этом 24.kg сообщила руководитель рабочей группы по информированию избирателей и соблюдению правил агитации Гульнара Джурабаева.

По ее словам, вопрос рассмотрен сегодня на заседании группы.

Отметим, что на встрече был устроен приветственный спектакль, где переодетые актеры в роли Жети аке (семи отцов) якобы благословили кандидата.

«Уполномоченный кандидата Александр Мощин признал, что это нарушение, однако отметил, что Садыр Жапаров не имел отношения к организации театрализованного представления. Это произошло по инициативе самих граждан. Законодательством запрещены театрализованные представления на агитационных мероприятиях. Но рабочая группа усмотрела бездействие самого кандидата в момент, когда происходило нарушение закона. Поэтому принято решение рекомендовать ЦИК рассмотреть этот случай и вынести предупреждение Садыру Жапарова», — отметила она.

Напомним, досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года.

Ссылка: https://24.kg/vlast/178690/
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