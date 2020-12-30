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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Сергей Лавров прокомментировал предстоящие выборы президента в Кыргызстане

Россия рассчитывает, что все политические силы Кыргызстана перед предстоящими в январе досрочными выборами президента сделают должные выводы из октябрьских событий и проявят ответственность за судьбу страны. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«10 января 2021 года в КР состоятся досрочные президентские, а весной — повторные парламентские выборы. Уверены: из октябрьских событий кыргызские друзья сделали должные выводы и все политические силы проявят ответственность за судьбу своей республики», — сказал он.

Напомним, что после выборов депутатов Жогорку Кенеша в столице произошли митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Участники акции протеста сломали ворота «Белого дома», а затем подожгли кабинеты здания. Во время беспорядков пострадали 1 тысяча 218 человек, 19-летний Алтынбек уулу Умутбек погиб.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178562/
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