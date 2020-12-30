Выборы президента. Кандидата уличают в оказании давления на сотрудников компании

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поступила еще одна жалоба.

Направили заявление наблюдатели общественного фонда «Общее дело». Они сообщили, что в селе Араван со стороны руководства филиала ОсОО МКК «Мол Булак Финанс» оказывается давление на сотрудников. Их заставляют голосовать за кандидата в президенты Бабыржана Тольбаева.

В случае отказа сотрудников пугают увольнением.

Материалы по этому факту отправлены для проверки в МВД и Араванскую ТИК. Если сведения подтвердятся, Тольбаева могут оштрафовать.

Досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут 10 января 2021 года.