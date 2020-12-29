Выборы президента. Кыргызстанец пожаловался в ЦИК на использование админресурса

В координационную рабочую группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба от кыргызстанца Бектура Жумабекова, проживающего в России.

Он уведомил, что при прохождении регистрации в посольстве Кыргызстана в Москве сотрудник дипмиссии задал вопрос, будет ли он голосовать за Садыра Жапарова. По его мнению, это использование административного ресурса.

Материалы направлены в Генеральную прокуратуру.

Отметим, что за использование админресурса госслужащим грозит штраф, претендент может быть снят с гонки.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года.