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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК оставила Марата Аманкулова в предвыборной гонке

ЦИК оставила лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова в предвыборной гонке. Решение принято на заседании Центризбиркома.

Рабочие группы по рассмотрению заявлений и жалоб и по вопросам информирования избирателей рекомендовали отказать в удовлетворении заявлений граждан с требованием снять с гонки Марата Аманкулова и партию «Биримдик».

В заключении рабочих групп отмечено, что заявления граждан не подлежат удовлетворению. Поскольку ни одно из оснований для отмены регистрации, указанных в статье конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», не подходит.

«Заявителями не представлены доводы и доказательства, которые могут служить основанием для отмены регистрации кандидата и партии», — говорится в заключении групп.

Кроме того, заявители опирались на статью 28 Закона «О выборах» «Недопустимость злоупотреблений правом на проведение предвыборной агитации». Они требовали снять Марата Аманкулова с предвыборной гонки.

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Но комиссия пришла к выводу, что видео снято в феврале 2020 года, а агитационная кампания началась 4 сентября. Следовательно, статья 28 не применима.

«Принимая во внимание, что граждане обратились с подобными заявлениями в Генеральную прокуратуру и Государственный комитет национальной безопасности, рабочие группы рекомендовали отклонить жалобу», — заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Ранее в соцсетях распространили видеозапись с выступлением Марата Аманкулова. На видео он говорит: «Тридцать лет показали, что нам надо возвращаться. На свободе хорошо, а дома лучше». Пользователи соцсетей расценили это заявление как попытку инициирования вхождения Кыргызстана в состав России. 

Марат Аманкулов выступил с заявлением, подчеркнув, что его слова вырвали из контекста и это организованная провокация.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167295/
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