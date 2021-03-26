Депутата Марата Аманкулова допрашивают в ГКНБ. Он оплатил часть ущерба

Депутат Жогорку Кенеша Марат Аманкулов находится на допросе в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что его допрашивают в рамках дела по незаконному обогащению. Сегодня председатель

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ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал, что Марат Аманкулов выплатил часть ущерба в пользу государства. О какой сумме идет речь, пока неизвестно.

В пресс-службе ГКНБ сообщение не комментируют.

Ранее ГКНБ установил факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша. Установлено, что нардеп за период своей политической деятельности нажил дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которого фактически многократно превышает его официальные доходы.

С целью сокрытия своих теневых активов оформлял их на близких родственников и аффилированных лиц, не имеющих официально подтвержденных доходов.

Установлены торгово-развлекательный комплекс, 14 земельных участков, расположенных в Бишкеке и Иссык-Кульской области, три офисных и четыре нежилых помещения, пять квартир, коттедж в ЦО «Каприз», три особняка, а также пять автомашин представительского класса. Общая среднерыночная стоимость упомянутых активов составляет более 1,5 миллиарда сомов.