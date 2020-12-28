Выборы президента. Представитель Садыра Жапарова пожаловался в МВД

Уполномоченный представитель кандидата в президенты Садыра Жапарова Алексей Мощин написал заявление в ЦИК и МВД на Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова.

По словам юриста, они не сотрудники штаба Садыра Жапарова и никакого отношения к нему не имеют, однако используют имя претендента на высший государственный пост в стране и агитационные материалы.

Алексей Мощин просит МВД и Центризбирком принять меры. Он указывает, что ни Аспекова, ни Жунусбекова никто не уполномочивал заниматься агитацией.

Досрочные выборы президенат состоятся 10 января 2021 года.