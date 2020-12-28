Выборы президента. Кандидаты уже потратили 94 миллиона сомов

В соответствии со статьями «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» банковские учреждения обязаны еженедельно предоставлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов.

Информация по мере поступления подлежит обязательному размещению на официальном сайте Центризбиркома с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет сведения о движении средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 25 декабря.

Садыр Жапаров имеет на счете 51 миллион 461 тысячу сомов. Потратил — 50 миллионов 439 тысяч 859 сомов.

У Каната Исаева — 1 миллион 237 тысяч сомов. Потратил — 1 миллион 165 тысяч 815.

Арстанбек Мыктыбек имеет 1 миллион 117 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 115 тысяч 750.

На счете у Клары Сооронкуловой 1 миллион 128 тысяч 650 сомов. Потратила — 1 миллион 20 тысяч 370.

Имамидин Ташов имеет 4 миллиона 924 тысячи 600 сомов. Траты составили 3 миллиона 685 тысяч 510.

У Рашида Тагаева — 3 миллиона 722 тысячи 500 сомов. Траты составили 3 миллиона 156 тысяч 577.

У Абдиля Сегизбаева — 3 миллиона 759 тысяч 910 сомов. Траты — 3 миллиона 632 тысячи 305.

Адахан Мадумаров имеет 2 миллиона 627 тысяч 100 сомов. Потратил — 2 миллиона 612 тысяч 826.

У Аймена Касенова поступления составили 3 миллиона 572 тысячи 805 сомов. Расходы — 3 миллиона 506 тысяч 593.

У Улукбека Кочкорова на счете 1 миллион 387 тысяч 250 сомов. Потратил — 1 миллион 343 тысячи 950.

У Женишбека Байгуттиева — 3 миллиона 337 тысяч 850 сомов. Израсходовал — 2 миллиона 827 тысяч 816.

У Эльдара Абакирова есть 1 миллион 551 тысяча 943 сома. Траты — 1 миллион 502 тысячи 831.

У Курсана Асанова — 2 миллиона 571 тысяча 676 сомов. Расходы — 2 миллиона 424 тысячи 702.

У Арстанбека Абдылдаева — 2 миллиона 285 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 577 тысяч 781.

Равшан Джеенбеков имеет 2 миллиона 338 тысяч сомов. Потратил — 2 миллиона 316 тысяч 293.

Поступления Бактыбека Калмаматова составляют 1 миллион 419 тысяч 20 сомов. Потратил — 1 миллион 350 тысяч 465.

На счете Бабыржана Тольбаева 14 миллионов 224 тысячи 572 сома. Израсходовано — 9 миллионов 264 тысячи 488.

У Каныбека Иманалиева — 1 миллион 797 тысяч 568 сомов. Израсходовал — 1 миллион 696 тысяч 815.

Всего кандидаты собрали 104 миллиона 463 тысячи 444 сома, израсходовали — 94 миллиона 640 тысяч 746.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана. Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.