Депутат попросил Генпрокуратуру обеспечить безопасность членов ЦИК после выборов. Об этом на заседании Совета безопасности заявил лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

По его словам, силовым и правоохранительным структурам необходимо организовать стабильность в республике.

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«Сегодня весь мир следит за нашей страной. Они наблюдают, как мы проведем выборы и как сложится ситуация после них. Глава ГКНБ на пресс-конференции сказал, что некоторые кандидаты в президенты пытаются дестабилизировать ситуацию в КР. Поэтому вы, Курманкул Токторалиевич (генпрокурор Курманкул Зулушев. — Прим. 24.kg), может, соберете кандидатов в президенты заранее и проведете «прокурорское предосторежение», чтобы после выборов не было незаконных действий и волнений?» — предложил Бакыт Торобаев.

Кроме того, нардеп считает, что необходимо обеспечить безопасность членов Центризбиркома. «После выборов необходимо организовать безопасность здания и членов ЦИК. Не должно быть так, чтобы 1-2 тысячи человек пришли и под давлением требовали принять неправильные, незаконные решения», — отметил Бакыт Торобаев.