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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

На время выборов в Кыргызстане запретили продажу охотничьего оружия

На время выборов МВД запретило в Кыргызстане продажу охотничьего оружия и боеприпасов к ним. Об этом на заседании Совбеза заявил министр внутренних дел КР Улан Ниязбеков.

По его словам, для предотвращения провокационных действий с 20 декабря введены ограничения на использование огнестрельного оружия и боеприпасов. «Кроме того, приостановлена деятельность оружейных магазинов», — сказал министр.

Улан Ниязбеков отметил, что комплексные мероприятия по обеспечению безопасности граждан во время проведения президентских выборов и референдума начались с 15 декабря.

«Так, в день выборов обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будут более 11 тысяч сотрудников милиции, на близлежащих к избирательным участкам дорогах — дежурить около 1 тысячи инспекторов патрульной службы. Кроме того, для координации деятельности силовых структур по республике созданы 10 оперативных штабов МВД», — заключил Улан Ниязбеков.

Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177841/
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