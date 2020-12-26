Вместе с пандемией коронавируса уходящий год принес в некоторые страны и политическую нестабильность. В Кыргызстане на волне массовых акций протеста из-за беспрецедентных нарушений в ходе выборов в Жогорку Кенеш сменилась власть. Сооронбай Жээнбеков был вынужден уйти в отставку. Итоги выборов ЦИК признала недействительными.

Аналитики утверждают: толчком для народного возмущения послужили не столько подкуп и фальсификации, сколько полная неготовность Жээнбекова и его аппарата к борьбе с СOVID-19.

Досрочные выборы президента в республике пройдут 10 января 2021 года.

Коронавирус, массовые недовольства, застарелые политические конфликты, экономический кризис и обманутые в ходе выборов ожидания главам отдельных государств стоили кресла.

24.kg рассказывает, как уходили президенты.

Импичмент по-перуански

Парламент Перу сместил с поста президента Мартина Вискарру. Его заподозрили в злоупотреблении полномочий и взяточничестве в бытность им губернатором региона Мокегуа с 2011 по 2014 год.

Сторонники Вискарры вышли на многотысячный митинг. Силы правопорядка разогнали митингующих, поскольку они нарушили установленные в связи с пандемией коронавируса ограничения.

Два человека погибли. Пришедший к власти после объявленного Вискарре импичмента спикер парламента Мануэль Мерин де Лама пробыл на этой должности всего шесть дней. Свои полномочия он и еще несколько членов перуанского правительства сложили после жесткого разгона демонстрантов. Страна переживает крупнейший политический кризис за последние десятилетия.

Выборы президента в Перу пройдут в апреле следующего года.

Однако Мануэль Мерин де Лама считает, что нестабильность спровоцировали молодые люди, которые из-за бушующего в Перу коронавируса остались без работы. К импичменту Вискарре, по мнению де Ламы, протесты не имеют никакого отношения.

Не получилось, не срослось

Не признал победу на выборах своего соперника Джо Байдена лидер США Дональд Трамп.

Фото из интернета. Джо Байден vs Дональд Трамп

По итогам голосования выборщиков Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа. Результаты должен утвердить конгресс 6 января.

Иски Трампа по-прежнему рассматриваются в судах ряда штатов, однако Фемида на его сторону не встала.

Голоса выборщиков могут быть оспорены при утверждении конгрессом, но юридических предпосылок к этому, как отмечают аналитики, на данном этапе нет, поскольку все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок.

77-летний Джо Байден станет новым хозяином Белого дома на ближайшие четыре года. Инаугурация состоится 21 января.

Шаткое положение

С трудом удерживает власть президент Беларуси Александр Лукашенко. В Минске и других городах не прекращаются акции протеста. Народные марши в республике проходят каждое воскресенье. На последнем из них в столице были задержаны более 300 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Фото из интернета. Протесты в Минске

Демонстрации начались после президентских выборов 9 августа. Несмотря на то что ЦИК назвала победителем действующего президента Александра Лукашенко, оппозиция заявила о победе своего кандидата Светланы Тихановской.

По мнению оппозиции, Лукашенко победил с помощью масштабных фальсификаций.

Александр Лукашенко не раз заявлял, что действия протестующих координируются из-за рубежа. По его словам, белорусские спецслужбы отследили звонки из Польши, Великобритании и Чехии, поступавшие организаторам митингов.

США и страны Евросоюза не признают итоги выборов в Беларуси. Москва поддержала Лукашенко и также сообщала о признаках внешнего вмешательства в дела Минска.

Женщина рулит

Президентские выборы в Молдове тоже завершились акциями, но, в отличие от Беларуси, не протеста, а приветствия и поддержки. Победила бывший премьер-министр Майя Санду.

Фото из интернета. Президент Молдовы Майя Санду

За нее вновь проголосовали крупные города страны, молодежь и диаспоры из европейских государств.

Экс-президенту Игорю Додону поддержки сельских районов и соотечественников из России оказалось недостаточно, чтобы остаться на второй срок.

Он заявлял, что пожалел, доверив Санду пост премьера. Однако после ее победы во втором туре итоги выборов признал и поздравил свою соперницу.

Беспорядки в Армении

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе привел к митингам оппозиции в Ереване. Протестующие начали «марш достоинства» с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян заявил в ходе обращения к нации, что покинет свой пост только по итогам волеизъявления народа.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, в соответствии с которым 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия.

Вслед за этим в Армении начались акции протеста. Оппозиция назвала Пашиняна предателем, подписавшим капитуляцию. При этом премьер указал, что соглашение было единственным способом достичь мира в регионе, так как Армения уже утратила контроль над рядом районов.

Константа кризиса

Венесуэла находится в состоянии глубокого политического и экономического коллапса. Так отмечают политологи. Уточняется, что только с ноября инфляция в стране выросла на 4 тысячи процентов.

Фото из интернета. Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо ведет ожесточенную борьбу за власть с Николасом Мадуро с начала 2019 года, когда он провозгласил себя временным президентом Венесуэлы.

Хуана Гуайдо признали около 60 государств, в том числе США и Германия. Россия и Китай не согласны.

Он призвал бойкотировать выборы в Национальную ассамблею (НА) — однопалатный парламент страны. По мнению Гуайдо, итоги голосования могут быть сфальсифицированы в пользу сторонников главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Однако голосование состоялось. Как и опасался Гуайдо, его оппоненту удалось перехватить инициативу и установить контроль над парламентом. США обвинили власти Венесуэлы в мошенничестве, подчеркнув, что результаты выборов не отражают волю народа.

Референдум преткновения

Между тем в Кыргызстане борьба за власть еще не окончена. 10 января вместе с досрочными президентскими выборами пройдет плебисцит по определению формы правления. Гражданам предлагают выбрать, в какой республике они хотят жить — в парламентской или президентской.

Инициатива о назначении референдума вместе с конституционной реформой вызвала ожесточенные споры, поделив общество на два непримиримых лагеря. Юристы между тем заявляют о неправомерности принятия закона о проведении всенародного голосования и высказывают опасения, что референдум может спровоцировать массовые волнения.

Однако чиновники президентского аппарата и большинство депутатов шестого созыва, легитимность которого вызывает резонные сомнения, предпочитают отмалчиваться. ЦИК начала подготовку к плебисциту.