Депутат Рыскелди Момбеков назвал коррупционным проект «Безопасный город»

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты заслушали информацию о проекте «Безопасный город».

Представители МВД сообщили, что благодаря проекту количество ДТП уменьшилось, проводится профилактика.

Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что ответственные за проект «Безопасный город» огласили неправильную статистику. К примеру, докладчики заявили о снижении количества смертей, но при этом в данных МВД по итогам 9 месяцев указывается, что в 2020 году погибло 496 человек, а в прошлом — 420.

«В Токмаке ваш «Безопасный город» не работает. На днях целая семья погибла, а вы говорите, что количество ДТП на 18 процентов уменьшилось. У вас совесть есть? Зачем вы врете?» — заявил Рыскелди Момбеков.

Он напомнил, что бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев говорил о том, что концерн «Вега» перечислит в бюджет 2 миллиарда сомов, но по факту компания перечислила в разы меньше.

«Безопасный город» — коррупционный проект, а вы соучастники. Его цель не бюджет, а карман чиновников. Это провал. Количество ДТП не уменьшилось так же, как и количество смертей на дороге. Нельзя говорить, что проект работает. Почему вы не указываете число пострадавших и тех, кто умер в больнице? Это укрытие. Правоохранительные органы должны проверить и провести экспертизы по статистике ДТП», — сказал депутат.