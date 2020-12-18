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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Садыр Жапаров может баллотироваться. Клара Сооронкулова проиграла суд

Административный суд Бишкека отказал экс-судье Конституционной палаты, кандидату в президенты Кларе Сооронкуловой в иске к ЦИК. Об этом 24.kg сообщила Рита Карасартова.

По ее словам, суд признал действия избирательной комиссии (регистрацию Садыра Жапарова кандидатом в президенты) законными.

«Якобы 14 ноября, когда Садыр Жапаров решил пойти в президенты, он устно сказал, что слагает с себя полномочия и. о. главы государства, а Талант Мамытов устно их принял, документов до сих пор нет. Получается, Садыр Жапаров отказался от этого временно, при этом он пользуется госохраной и другими привилегиями. Суд сказал, что передача полномочий была всем известна, об этом писали все СМИ», — сказала Рита Карасартова.

Она заметила, что Клара Сооронкулова будет обжаловать решение Административного суда Бишкека в Верховном суде.

Ранее Клара Сооронкулова отмечала, что Центризбирком не должен был регистрировать Садыра Жапарова на выборах, поскольку он не ушел официально в отставку с должности и. о. президента и приостановил исполнение обязанностей премьера, хотя должен был по закону оставить пост.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, напротив, считает, что на момент выдвижения кандидатуры Садыр Жапаров сложил полномочия и. о. президента и приостановил исполнение обязанностей премьер-министра, как требует закон.

Избирательная комиссия посчитала, что нет веских оснований отказывать Садыру Жапарову в его праве баллотироваться.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177191/
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