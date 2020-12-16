Выборы президента. Жеребьевку расположения кандидатов в бюллетене готовит ЦИК

ЦИК проведет жеребьевку по расположению кандидатов в президенты в избирательном бюллетене. Об этом 24.kg рассказал член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, до 20 декабря текст бюллетеня будет утвержден. До этой даты также будут утверждены бюллетени и для референдума по определению формы правления.

Напомним, что закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.

Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021-го, в один день с досрочными выборами президента.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Уточняется, что агитационные группы за и против плебисцита еще не подали заявки в ЦИК на регистрацию.