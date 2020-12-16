09:10
USD 82.99
EUR 100.78
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Жеребьевку расположения кандидатов в бюллетене готовит ЦИК

ЦИК проведет жеребьевку по расположению кандидатов в президенты в избирательном бюллетене. Об этом 24.kg рассказал член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, до 20 декабря текст бюллетеня будет утвержден. До этой даты также будут утверждены бюллетени и для референдума по определению формы правления.

Напомним, что закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.

Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021-го, в один день с досрочными выборами президента.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Уточняется, что агитационные группы за и против плебисцита еще не подали заявки в ЦИК на регистрацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176801/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Курсану Асанову суд не изменил меру пресечения
Выборы президента. 78 международных наблюдателей получили аккредитацию
Клара Сооронкулова собирается судиться с ЦИК из-за регистрации Садыра Жапарова
Референдум по форме правления. Юристы обратятся в Конституционную палату
Выборы президента. Равшан Джеенбеков рассказал о своих политических взглядах
Минздрав и ЦИК приняли алгоритм действий на период предвыборной кампании
Равшан Джеенбеков: Я буду последним президентом
Выборы президента. В Кыргызстане 3 миллиона 552 тысячи 582 избирателя
ЦИК определила банки для открытия спецсчетов группам за и против референдума
Выборы президента. ЦИК отказала Кубану Чороеву в регистрации кандидатом
Популярные новости
Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на&nbsp;должности Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на должности
Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 декабря
Равшан Джеенбеков: Я&nbsp;буду последним президентом Равшан Джеенбеков: Я буду последним президентом
Бизнес
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
16 декабря, среда
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень немного снизился во всех районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень немного с...
08:49
Выборы президента. Жеребьевку расположения кандидатов в бюллетене готовит ЦИК
08:35
ВОЗ запустила кампанию мобилизации молодежи для борьбы с COVID-19
08:22
За отказ дальше участвовать в программе переселения в Россию придется платить
01:15
Айсулуу Тыныбекова выиграла золото Кубка мира по борьбе
15 декабря, вторник
23:55
Xiaomi научила браслет Mi Band 5 круглосуточно отслеживать сон
23:26
В Ак-Суйском районе появился передвижной приемный пункт милиции
23:05
Жители новостройки «Ак-Жар» разошлись. Дорогу открыли
22:40
Фонтан лавы. На Сицилии произошло извержение вулкана Этна