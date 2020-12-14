Выборы президента. В ЦИК обсуждают отказ в регистрации Кубана Чороева

ЦИК предложила отказать Кубану Чороеву в регистрации. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Как отметила юрист Медина Кутбердиева, сегодня заканчивается срок регистрации кандидатов.

Она отметила, что ранее ЦИК признала недействительными подписные листы кандидата, потому что он начал сбор подписей до оплаты изготовления подписных листов.

«Кандидат оспорил решение ЦИК в административном суде, однако его иск не удовлетворили. На 16.00 заявление в Верховный суд кандидат не подал», — отметила она.

Юрист добавила, что у кандидата будет возможность оспорить и это решение ЦИК в суде.

За президентский пост продолжат борьбу 18 человек.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.