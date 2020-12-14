20:36
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В ЦИК обсуждают отказ в регистрации Кубана Чороева

ЦИК предложила отказать Кубану Чороеву в регистрации. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Как отметила юрист Медина Кутбердиева, сегодня заканчивается срок регистрации кандидатов.

Она отметила, что ранее ЦИК признала недействительными подписные листы кандидата, потому что он начал сбор подписей до оплаты изготовления подписных листов.

«Кандидат оспорил решение ЦИК в административном суде, однако его иск не удовлетворили. На 16.00 заявление в Верховный суд кандидат не подал», — отметила она.

Юрист добавила, что у кандидата будет возможность оспорить и это решение ЦИК в суде. 

За президентский пост продолжат борьбу 18 человек.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176657/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. ЦИК провела жеребьевку по распределению бесплатного времени
Пресс-конференция
Выборы президента. Кубанычбек Токтосунов не намерен судиться с ЦИК
Выборы президента. Кандидаты уже потратили 41 миллион 616 тысяч 691 сом
ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана
Выборы президента. ЦИК ответила на жалобу, поданную на Садыра Жапарова
Выборы президента. ЦИК рассматривает жалобу на Садыра Жапарова
Выборы президента. ЦИК аккредитовала еще 23 международных наблюдателя
Выборы президента. Суд не удовлетворил заявление Кубана Чороева
Выборы президента. ЦИК утвердила подписные листы 18 кандидатов
Популярные новости
Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал фаворитов президентской гонки Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал фаворитов президентской гонки
Санкции в&nbsp;отношении Матраимова. Госсекретарь США сделал заявление Санкции в отношении Матраимова. Госсекретарь США сделал заявление
Артем Новиков: Если глава ГНС не&nbsp;выполнит план по&nbsp;сборам, то&nbsp;это сделает другой Артем Новиков: Если глава ГНС не выполнит план по сборам, то это сделает другой
Игнорирование санкций против Матраимова может затронуть отношения США и&nbsp;КР Игнорирование санкций против Матраимова может затронуть отношения США и КР
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
14 декабря, понедельник
20:18
На 13 тысяч сомов оштрафовали управление водного хозяйства На 13 тысяч сомов оштрафовали управление водного хозяйс...
20:17
В Бишкеке милиционеры помогли потерявшемуся 14-летнему подростку вернуться домой
20:15
Выборы президента. В ЦИК обсуждают отказ в регистрации Кубана Чороева
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова лидирует в рейтинге самых грязных
19:51
Минэкономики: Отечественные НПЗ не готовы к новым стандартам топлива