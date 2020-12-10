Санкции в отношении Матраимова скажутся на ценах на мандарины и помидоры

Санкции в отношении экс-заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова скажутся на ценовой политике. Так считает политолог Шерадил Бактыгулов. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, Кыргызстан — страна, львиная доля экономики которой приходится на реэкспорт, это первое. Второе — Матраимов и его партнеры по теневому бизнесу причастны к серым схемам.

«Да, список Магнитского носит индивидуальный характер, но Матраимов причастен к серым схемам на таможне. У нас два человека, попавших под санкции США, один из них кримавторитет Камчи Кольбаев, и вот теперь Райымбек Матраимов», — сказал Шерадил Бактыгулов.

У нас не каждый человек потребляет наркотики, но каждый покупает помидоры и мандарины, и цены на них поднимутся. Это ударит по карману простого гражданина. Шерадил Бактыгулов