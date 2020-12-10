Санкции в отношении Матраимова скажутся на ценах на мандарины и помидоры

Санкции в отношении экс-заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова скажутся на ценовой политике. Так считает политолог Шерадил Бактыгулов. Об этом он заявил 24.kg.
По его словам, Кыргызстан — страна, львиная доля экономики которой приходится на реэкспорт, это первое. Второе — Матраимов и его партнеры по теневому бизнесу причастны к серым схемам.
«Да, список Магнитского носит индивидуальный характер, но Матраимов причастен к серым схемам на таможне. У нас два человека, попавших под санкции США, один из них кримавторитет Камчи Кольбаев, и вот теперь Райымбек Матраимов», — сказал Шерадил Бактыгулов.
У нас не каждый человек потребляет наркотики, но каждый покупает помидоры и мандарины, и цены на них поднимутся. Это ударит по карману простого гражданина.Шерадил Бактыгулов
Напомним, что совместное журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс.
Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.
В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.
Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.