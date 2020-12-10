Генпрокурор рассказал о коррупции в Нацгоспитале во время карантина

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит координационное совещание по вопросу противодействия коррупции.

В ходе заседания генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что в Нацгоспитале два года не назначают руководителя. Он сообщил, что во время карантина людей госпитализировали за $2 тысячи.

«Почему в Нацгоспитале не назначают руководителя? Есть информация, что за госпитализацию берут деньги. Если руководителя нет, то как будет вестись контроль?» — спросил Курманкул Зулушев.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что он ознакомился с условиями всех больниц в стране. В связи с тем, что сейчас с бывшим главврачом Нацгоспиталя Динарой Сагинбаевой идут судебные тяжбы, нового руководителя не назначили.

«Исполняющего обязанности Тилека Уметалиева освободили от занимаемой должности. По информации о фактах продажи койко-мест, несоблюдения очереди в больнице идет следствие. Прокуратура об этом знает», — заключил глава Минздрава.