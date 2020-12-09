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Власть

Кыргызстан предложил Узбекистану реализовать совместный промышленный проект

Состоялось третье заседание Совета полномочных представителей правительства Кыргызстана и хокимов приграничных областей Узбекистана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата кабмина КР.

В заседании также участвовал и. о. премьер-министра Артем Новиков. В своем выступлении он отметил, что поддержка узбекской стороны в трудную минуту борьбы с коронавирусом была весьма своевременной и является свидетельством поистине братских отношений между нашими странами. И. о. премьера сказал, что заседание Совета глав приграничных областей двух стран стало отличной платформой для оперативного решения возникающих вопросов и актуальных задач торгово-экономического сотрудничества.

Артем Новиков подчеркнул, что назрела необходимость принятия конкретных практических мер по интенсификации экономического взаимодействия и создания благоприятных условий для увеличения объема торгово-экономического оборота между двумя странами. Поэтому и. о. премьер-министра предложил рассмотреть вопрос реализации проектов промышленной кооперации с максимальным использованием преимуществ и потенциала двух экономик для дальнейшего экспорта совместной продукции в третьи страны. Отмечено, что между странами есть нереализованный потенциал инвестиционного сотрудничества.

«Для развития экономического положения приграничных регионов мы могли бы реализовать ряд инвестиционных проектов в таких отраслях, как производство и переработка плодоовощной продукции и строительных материалов, кисломолочной продукции, мясных и колбасных изделий, а также меда. Кыргызстан заинтересован в совместном изучении новых рынков для экспорта продукции сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности на рынки Афганистана и Пакистана транзитом через территорию Узбекистана», — заключил Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176052/
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