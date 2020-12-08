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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК может открыть дополнительные участки в Тюмени и Москве

Дополнительные избирательные участки к досрочным выборам президента могут быть открыты в Тюмени и Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, вопрос обсудили на заседании рабочей группы по обеспечению реализации избирательных прав граждан КР, проживающих или находящихся за ее пределами. В нем кроме членов ЦИК приняли участие представители Министерства иностранных дел, Государственной регистрационной службы, Государственной службы миграции (ГСМ) и других ведомств.

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По словам председателя ГСМ Таштанбека Каймазарова, на территории России функционируют три представительства службы миграции: в Москве, Тюмени и Красноярске.

Так как в Красноярске ранее был образован избирательный участок на базе канцелярии посольства, члены рабочей группы пришли к мнению, что необходимости в образовании дополнительного участка нет.

В то же время в Тюмени, где проживает большое число граждан Кыргызстана, никогда не открывался избирательный участок. Поэтому рабочая группа признала целесообразность открытия здесь участка на базе представительства ГСМ.

В посольстве Кыргызстана в Москве образовано три избирательных участка. Но учитывая большое количество граждан, проживающих в столице и области, признана необходимость открытия дополнительного участка на базе представительства ГСМ.

В случае решения всех процедурных вопросов, а также развития санитарно-эпидемиологической ситуации, общее количество избирательных участков в РФ может возрасти до 14-15.

В ЦИК напомнили, что сейчас на территории России образовано 12 избирательных участков: в Москве (три участка), Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Екатеринбурге, Новосибирске, Сургуте и Южно-Сахалинске.

Проголосовать за рубежом смогут только граждане, включенные в список избирателей.

Кыргызстанцы, сдавшие биометрические данные и состоящие на консульском учете в загранучреждениях КР, автоматически включаются в список избирателей на соответствующем участке.

В ЦИК добавляют, что биометрическую регистрацию можно пройти в загранучреждениях КР, в центрах обслуживания населения, а в предвыборный период — в аэропортах и ж/д вокзалах Кыргызстана.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175876/
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