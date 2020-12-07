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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК аккредитовала 12 наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ

ЦИК аккредитовала 12 наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ. Решение принято сегодня на заседании. 

Уточняется, что представители миссии прибудут в Бишкек завтра, 8 декабря. Ранее Центризбирком аккредитовал 43 наблюдателя из семи стран и семи международных организаций, включая ЦИК Молдовы и Азербайджана, а также МПА СНГ. 

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175851/
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